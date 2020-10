Il mondo della Borsa spiegato per i profani

Un settore che continua a suscitare interesse malgrado le criticità degli ultimi tempi, legate soprattutto alla diffusione del Covid 19 che ha portato uno stravolgimento evidente all’interno dei principali mercati. Si parla del mondo della Borsa, un macrocosmo che da sempre attira ed affascina offrendo opportunità a fronte di rischi evidenti.

Anche la letteratura lo ha spesso messo al centro delle proprie attenzioni, con film e libri appositamente dedicati che hanno come sfondo proprio il mercato borsistico. Eppure è proprio dai rischi che si deve partire, perchè spesso vengono sottovalutati e stiamo vivendo un periodo storico che non consente di farlo.

Con il lock down si punta all’investimento fai da te

Lock down e chiusure varie hanno alimentato una tendenza che aveva iniziato a dare qualche sentore già da mesi: ovvero, investire in modalità del tutto autonoma grazie alle moderne tecnologie. Fare tutto da sé, senza passare per banche o altri intermediari, il che comporta fattori positivi e negativi al contempo.

Messi alle strette e chiusi tra quattro mura gli italiani hanno implementato l’arte di investire dalla propria abitazione facendo riferimento ad un pc e ad una connessione alla rete internet. Prima di avventurarsi su questo campo minato tuttavia sarebbe bene approfondire l’argomento e formarsi. Vediamo qualche consiglio su come imparare a investire in Borsa.

Non si parla di una scienza esatta, questa è la premessa dalla quale si deve necessariamente partire. Tradotto, nessun manuale né altro strumento potrà mai insegnare con margine di certezza assoluta come guadagnare. Il guadagno resta sempre un’incognita legata a molteplici fattori, quello che si può fare è imparare come investire.

Dove imparare ad investire in azioni

Anche qui il campo si amplia enormemente visto che non c’è una materia unica da approfondire per imparare ad investire in borsa: si deve avere una cultura generale che passi anche dalla conoscenza della stretta attualità. Si prenda il caso dell’emergenza Covid: la pandemia ha letteralmente sconquassato la Borsa con titoli che sono crollati ed altri che salgono. E si parla soprattutto di azioni legate ai colossi della vendita online (Amazon su tutti) ed alle aziende attive nel settore sanitario, case farmaceutiche e non solo.

Ecco allora che essere a conoscenza di queste dinamiche di cronaca attuale può essere il primo step per investire in modo sicuro sul mercato delle azioni. Dove ‘sicuro’ non vuol dire avere certezza di guadagno, ma quantomeno evitare rischi di bruciare i propri soldi in pochi passaggi a causa di inesperienza totale.