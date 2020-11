Nel Mezzogiorno, dai primi anni '90, il calo della spesa per investimenti in opere pubbliche è stato continuo e si è ulteriormente accentuato negli ultimi anni. Il declino della spesa infrastrutturale è dimostrato dal tasso medio annuo di variazione nel periodo 1970-2019, pari a -1,9% a livello nazionale, ma con un calo del -4,5% nel Mezzogiorno, a fronte di appena il -0,8% nel Centro-Nord. Un sostanziale e straordinario cambiamento di prospettiva si può realizzare con le risorse di New Generation EU, grazie alle quali si potrebbe raggiungere e superare entro il 2024 un livello di investimenti pubblici superiore al 3% del PIL. È quanto si legge nel rapporto Svimez. Le priorità infrastrutturali del Piano Sud si concentrano sul potenziamento della rete ferroviaria, sul miglioramento del trasporto pubblico locale e sul sostegno alle filiere logistiche territoriali, con particolare riferimento all'intermodalità delle merci in uscita e in entrata dai porti e alle infrastrutture di "ultimo miglio". Le azioni da realizzare nell'immediato, mediante accordi per avviare i cantieri nel biennio 2020-2021, sono realisticamente incentrate sull'impiego di 33,5 miliardi di competenza del MIT, destinati in prevalenza al settore ferroviario (AV Salerno-Reggio Calabria, Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania). Il divario nella dotazione complessiva di reti ferroviarie del Mezzogiorno, nonostante i miglioramenti, resta rilevante rispetto al Centro-Nord, non solo per la ridotta diffusione della rete AV, ma anche per altre carenze qualitative delle reti ordinarie. Le strutture di intermodalità ferroviaria di RFI sono praticamente inesistenti nel Mezzogiorno, mentre estremamente modesta è la presenza di interporti, che insieme (i centri intermodali sono più incentrati sullo scambio modale gomma-ferro, mentre gli interporti aggiungono servizi di stoccaggio e lavorazione dei flussi di merci) dovrebbero rappresentare (con i porti o in alternativa ad essi, nel caso di notevoli distanze dalla costa o di saturazione degli scali marittimi) un fattore determinante di competitività industriale, commerciale e logistica del territorio. Gli altri comparti sui quali puntare sono la manutenzione e messa in sicurezza di strade e autostrade, la rete idrica e l'edilizia pubblica e sociale. Nel ranking regionale europeo la regione del Mezzogiorno più competitiva è la Campania, ma posizionata quasi a metà graduatoria (100° su 263), seguita da Puglia (143°), Calabria (175°), Sicilia (161°), Abruzzo (176°), Sardegna (203°), Basilicata (234°) e Molise (245°). Ma anche le regioni più competitive del nostro Paese si collocano su posizioni di retroguardia, come Lazio (50°), Piemonte (54°), Liguria (76°), Lombardia (79°), Veneto (106°) e Emilia-Romagna (121°). L'armatura urbana meridionale sembra aver perduto la sua capitale, Napoli, che continua ad essere la città più rappresentativa del Mezzogiorno ma non ne è più l'unica guida. La leadership partenopea, quel sentimento di identificazione tale da far classificare come «napoletano» tutto ciò che fosse meridionale, si è andata gradualmente riducendo, anche a causa dei recenti fenomeni di calo demografico e perdita di possibilità occupazionali. Nel frattempo, altre città hanno saputo rafforzare il proprio ruolo e le proprie funzioni nella rete urbana campana (Caserta, Salerno) e meridionale (soprattutto Bari e Palermo). Obiettivi prioritari per sostenere la rete di città medie che si va formando o per rivitalizzare le medie e le piccole città in declino e la loro base economica riguardano la necessità di individuare e provvedere a dotazioni mirate di infrastrutture e servizi materiali e immateriali. La costruzione di network di cooperazione e il potenziamento della rete di infrastrutture di comunicazione e di trasporto, in modo da consentire una elevata accessibilità interna all'area metropolitana vasta e al suo mercato interno, appare in tal senso una condizione imprescindibile. Diverse città medie mostrano meno contraddittorie condizioni socioeconomiche: Benevento, Avellino, Isernia, Campobasso, Termoli, Avezzano, Aquila, Sulmona (tra Napoli-Roma); le città della prima e della seconda fascia costiera tra 38 Puglia, Campania, Molise, Abruzzo; i centri della Puglia meridionale, che fungono da raccordo territoriale tra Bari-Taranto e la Basilicata (Potenza, Melfi, Matera); così come i centri medi della Campania meridionale (Sala Consilina, Vallo della Lucania) nei confronti dei minori centri lucani e della Calabria centro-settentrionale. Pur non costituendo ancora, come nel Nord, un'alternativa alle criticità economiche e sociali dei grandi centri metropolitani, queste città di medie dimensioni condividono delle rilevanti potenzialità per intraprendere percorsi virtuosi da sostenere con politiche generali adeguate. La grande «questione urbana» irrisolta del Mezzogiorno, che consiste nella accentuata concentrazione di popolazione e di servizi (comunque insufficienti) lungo la direttrice tirrenica tra Salerno-Napoli-Roma, non ha ancora raggiunto sufficienti livelli di integrazione regionale e interregionale lungo quella adriatico-ionica, che appare demograficamente meno consistente e più debole in termini di armatura di servizi qualificati. Si configura dunque, tra Tirreno e Adriatico, una sorta di quadrato i cui vertici congiungono le aree metropolitane di Napoli, Roma, Bari e la grande area urbana di Chieti-Pescara. In modo obliquo, all'interno di esso, si sono formati e vanno formando poli urbani minori di riequilibrio frammisti ad ancora troppi vuoti e costituiti, generalmente, dagli attuali capoluoghi provinciali e regionali. Le città del Mezzogiorno sono oggi problema e soluzione insieme. Sono i luoghi dell'insostenibilità che possono diventare laboratorio di nuove politiche per l'ambiente, i luoghi della crisi economica che possono diventare laboratori di innovazione, i luoghi del disagio, dell'esclusione sociale e delle disuguaglianze che possono divenire territori di integrazione. È dalla questione urbana, dunque, che passa l'intera questione meridionale.