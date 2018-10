Innovazione e ricerca per una nuova coltivazione del nocciolo, al via il progetto con fondi Ue Psr

In Basilicata la corilicoltura - ovvero la coltivazione del nocciolo - sostenibile e di qualita' sara' accompagnata da progetti di innovazione e di ricerca, finanziati con i fondi europei del Psr 2014-2020, per migliorarne la produzione anche in relazione a importanti accordi con aziende alimentari: e' l'obiettivo del progetto Corilus (Corlilcoltura lucana sostenibile), realizzato da un partenariato tra gli imprenditori agricoli della "Rete d'impresa Basilicata in guscio", le Universita' della Basilicata e di Salerno, e il Cnr-Ibam. Il progetto e' stato presentato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato l'assessore regionale all'agricoltura, Luca Braia, il coordinatore del progetto, Canio Alfieri Sabia (Cnr), i docenti del Safe-Unibas e del Difarma-Unisa, Carlo Cosentino e Giuseppe Celano, il rappresentante della Rete d'imprese, Giuseppe Colletta, e l'Autorita' di gestione del Psr, Vittorio Restaino. Il progetto si sviluppera' nei prossimi tre anni per incentivare la diffusione della corilicoltura in Basilicata, "in considerazione - hanno spiegato gli organizzatori - della crescente domanda del prodotto nocciola e come possibile strategia di contrasto al fenomeno dell'abbandono delle aree rurali interne". L'Universita' di Salerno si occupera' del monitoraggio e della ricerca sui vegetali, mentre l'Ateneo lucano concentrera' la sua attivita' sulle erbe infestanti: in questo senso, sara' sviluppato un modello ecosostenibile di eliminazione delle infestanti attraverso "pollai mobili", utilizzando galline ovaiole che "ripuliranno" il terreno, abbattendo i costi di queste operazioni e fornendo alle aziende anche un possibile nuovo introito. Il progetto prevede la sperimentazione su 15 aree delle 30 imprese coinvolte, con un monitoraggio costante dei risultati e delle possibili criticita'. "Stiamo investendo molto sulla ricerca - ha spiegato Braia - perche' l'agricoltura lucana ha enormi possibilita' che possono essere valorizzate dall'innovazione, riuscendo cosi' a soddisfare la crescente domanda delle aziende e delle multinazionali".