Confesercenti: social media marketing, nuove strategia per il commercio di vicinato, l'incontro a Salerno

Si terrà martedì 30 Ottobre presso il salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno l’attesa presentazione dei risultati elaborati dall’equipe del Prof. Moccia dell’Università di Napoli Federico II per gli aspetti del Social Media Marketing dedicati alla Città di Salerno e Provincia. Uno studio scientifico realizzato su proposta della Confesercenti Provinciale di Salerno e cofinanziato dalla C.C.I.A.A. di Salerno.

Alla kermesse parteciperanno numerosi esponenti del mondo istituzionale ed associativo tra i quali il Presidente della CCIAA di Salerno e Vice Presidente Vicario Unioncamere Nazionale Andrea Prete, il Presidente Interregionale Campania Molise e componente Giunta Nazionale Confesercenti Vincenzo Schiavo, l’Assessore alle attività produttive della città di Salerno Dario Loffredo, il Presidente della Confesercenti Provinciale di Salerno e componente Giunta Nazionale FIBA Raffaele Esposito, il Direttore Provinciale della Confesercenti Provinciale di Salerno Pasquale Giglio.

Relatori del progetto saranno il Prof. Domenico Moccia dell’Università Federico II di Napoli, l’arch. Giorgio Iorio e l’Ing. Sebastiano d’Antonio entrambi nel team dell’ Università Federico II di Napoli. A conclusione dei lavori vi sarà l’atteso intervento del Segretario Generale della Confesercenti Nazionale Mauro Bussoni.

Sarà una giornata dinamica e di arricchimento culturale per i commercianti e per gli imprenditori salernitani che parteciperanno alla kermesse, sottolinea Raffaele Esposito Presidente Provinciale della Confesercenti Salerno.

Insieme al Direttore Giglio, prosegue, abbiamo fortemente voluto favorire questo tipo di attività scientifica a supporto del commercio Salernitano. E’ questo un progetto pilota che certamente darà tantissime informazioni sull’andamento commerciale provinciale con particolare riferimento alla città di Salerno attraverso il focus dedicato, ma abbiamo voluto estendere la ricerca anche ad altre cittadine della provincia.

Una esperienza unica per un sistema di percezione dell’acquisto e del gradimento commerciale “social” che è stato possibile attraverso la creazione di un algoritmo. Un progetto pilota unico poiché mai “cucito” prima su misura agli esercizi di vicinato e del commercio classico di quartiere e per le MPMI dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Siamo vicini alle nuove esigenze del commercio e questo progetto ne è la dimostrazione migliore. Siamo al passo con i tempi dell’era digitale ed attraverso questa ricerca che vorremmo estendere per la creazione dei primi Centri Commerciali Naturali Virtuali (oltre che reali) possiamo soddisfare le aspettative dei commercianti del nostro territorio, consigliando loro come e dove investire meglio le loro risorse. E’ un bene favorire la rappresentatività digitale delle imprese migliorando la web reputation di imprese e territori, conclude il Presidente Raffaele Esposito, tenendo bene la necessità di rappresentare le eccellenze, le unicità in maniera sempre reale e corrispondente.

Aspettiamo dunque i commercianti di Salerno e provincia Martedì 30 Ottobre alle ore 15.00 presso la Sede di Rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno in Via Roma.