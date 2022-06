Escort a Salerno, quante sono e dove trovarle

Il fenomeno delle escort è in aumento in tutta Italia, soprattutto in seguito alla lenta ripresa delle attività dopo il Covid. Le statistiche raccolte da Escort4you parlano di un aumento del 7% su tutto il territorio nazionale, ma alcune province hanno registrato numeri più alti. Vediamo la situazione delle escort a Salerno.

Quante sono le escort a Salerno

Le escort a Salerno e provincia sono circa 1400, con 1200 circa solo in città. Il numero è più che raddoppiato rispetto al 2019, quando era intorno a 600. Il trend in aumento è dovuto anche al costo contenuto della vita rispetto a Napoli, dove il caro affitti si fa sentire. Le migliori escort a Salerno possono permettersi di affittare appartamenti anche in centro senza spendere una fortuna. Anche le Top escort a Salerno sono avvantaggiate dalla comodità degli spostamenti sia verso Napoli che nel resto d’Italia. Questo permette loro di fare tour durante l’anno per incontrare nuovi clienti anche al di fuori di Salerno.

Dove si trovano le escort a Salerno

Cerchi delle escort a Salerno? Niente di più semplice! Oggi, grazie ai siti specializzati come Escort4you, trovare compagnia è diventato facilissimo. Basta andare sul sito e cercare in base alla città oppure al tipo di compagnia che si cerca. In pochi rapidi clic si arriva ai migliori profili di escort a Salerno o in qualsiasi altra città. Gli annunci di escort a Salerno sono verificati, con foto e video reali, quindi basta visualizzare il profilo che cerchiamo per trovare la persona giusta con cui passare qualche ora in pieno relax.

I costi delle escort a Salerno e in Campania

Grazie ai siti come Escort4you spesso si possono vedere in anteprima anche i prezzi dei servizi, così da evitare sorprese. Secondo alcuni dati, il costo medio di una escort a Salerno è intorno agli 85 euro, lo stesso prezzo anche delle escort a Napoli. Seguono le escort a Caserta con un prezzo medio di 80 euro e Benevento con 76 euro. La provincia più economica è Avellino con 70 euro. Ovviamente i prezzi possono variare in base ai quartieri in ogni città: in generale, comprensibilmente, una escort nel centro di Salerno o di altre città costerà di più di una escort in periferia.