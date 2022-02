Covid: Afragola, 882 contagi nell'ultima settimana

Quattro deceduti, 882 contagiati e 1237 guariti: sono questi i dati dell'emergenza Covid e riferiti all'ultima settimana nel comune di Afragola. "I dati dell'ultima settimana - si legge in una nota del Comune - estrapolati dal portale E - Covid della Regione Campania e riferiti al 2 febbraio, ci indicano che 882 cittadini sono risultati contagiati al virus "Sars Cov2", dato contenente i 761 tamponi antigenici effettuati nelle farmacie. Questi dati sono presenti sulla piattaforma della Regione e non sono piu' comunicati dall'Asl. Le persone attualmente positive sono 2315; le guarite sono 10404". "Il numero totale dei tamponi effettuati - si sottolinea - e' di 107813; 118 sono i cittadini deceduti. Si coglie l'occasione per invitare a rispettare le norme comportamentali indicate dal Cts e dalle nuove disposizioni governative".