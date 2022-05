Al via forum "Verso Sud" a Sorrento con Mattarella, Draghi e Fico

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente della Camera Roberto Fico, sono arrivati a Sorrento, per partecipare alla prima edizione del Forum 'Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo', realizzato da The European House - Ambrosetti e dal Ministero per il Sud e la Cosione territoriale Mara Carfagna. Al forum parteciperanno 10 ministri (Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Enrico Giovannini, Daniele Franco, Renato Brunetta, Mariastella Gelmini, Luigi Di Maio, Mara Carfagna), molti dei quali in presenza e alcuni dei quali collegati in video conferenza. Tra gli ospiti anche il commissario Europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, i governatori del Molise, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Puglia e Campania e il sindaco della città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi. Attesi a Sorrento anche numerosi ministri esteri, nonché amministratori delegati di aziende leader sul mercato internazionale. Nella giornata di domani sono previsti gli interventi, inoltre, di Carlo Calenda, leader di Azione, Giorgia Meloni segretaria Fratelli d'Italia, Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il presidente del M5S Giuseppe Conte. 20220513T104627Z