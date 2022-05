"Pistola in faccia e spari per scooter", rapina a Sant'Anastasia

Gli hanno puntato la pistola in faccia per rigargli lo scooter e poi, prima di fuggire con il bottino, hanno anche esploso colpi in aria. L'episodio, l'ennesimo, secondo quanto riporta il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, a cui e' giunta la segnalazione, e' accaduto nella provincia di Napoli, precisamente a Sant'Anastasia. "Ringraziando Dio, nessuno e' stato ferito - ha commentato Borrelli - il paese e' diventato invivibile, con ragazzini che girano armati e sparano per strada". Il consigliere regionale chiede l'intervento del prefetto: "Il numero di crimini, anche violenti, cresce di giorno in giorno. Ormai le strade sembrano essere off-limits per la gente perbene ed uscire di casa per una semplice commissione e' diventata un'impresa a rischio". "Si puo' continuare a vivere in un territorio martoriato da criminali, delinquenti e gente che se ne va tranquillamente in giro armata fino ai denti? Proprio no, allora e' tempo di ripristinare la sicurezza e la legalita' e per farlo servono condanne esemplari per questa gentaglia", ha concluso Borrelli insieme con il portavoce cittadino anastasiano del "Sole che Ride" Ines Barone.