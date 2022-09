Cantieri navali di Castellammare di Stabia, senatore Ruotolo: "Dare certezze ai lavoratori, occorre una stagione d'investimenti".

"Discutendo con operai e rappresentanti sindacali emerge una forte preoccupazione per il futuro dei Cantieri navali di Castellammare di Stabia. E' necessario fare presto e prevedere interventi strutturali di ammodernamento delle infrastrutture". Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo, candidato del campo democratico e progressista alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Campania 1 – U07 di Torre del Greco. "C'è il bisogno ormai da anni di rendere il ciclo produttivo della costruzione delle navi più innovativo per rispondere alle nuove tecniche di costruzione ed anche alle esigenze del mercato" - sottolinea Ruotolo - "su questo punto l’azienda deve dare risposte certe sulle reali intenzioni di investimento". "Da tempo si parla di nuove commesse, mi çhiedo ma quando saranno assegnate ai cantieri di Castellammare di Stabia? Andranno di pari passo con gli investimenti ? Perché Fincantieri non dà segnali chiari come invece sta facendo per tutti gli altri stabilimenti nazionali ed internazionali?". "C'è un rimpallo di responsabilità tra Regione Campania, autorità portuale ed azienda - prosegue Ruotolo - su chi deve dare l’input per iniziare a rendere esecutivi una serie di investimenti che sono sulla carta oramai da più di un decennio". "Bisogna fare presto e investire sui Cantieri navali di Castellammare, eccellenza della cantieristica italiana. Non è un caso se la nave più bella del mondo, la Vespucci, sia nata proprio a Castellammare" - conclude Ruotolo -.