De Luca ad Acerra, quarta linea inceneritore non si farà

"La quarta linea del termovalorizzatore di Acerra non è solo sospesa, è annullata. Non si farà. Ed Acerra è dichiarata zona satura quindi non accoglierà altri impianti di trattamento rifiuti".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo ad un incontro al Teatro Italia di Acerra (Napoli), insieme con la consigliera regionale Vittoria Lettieri, figlia del presidente del Consiglio comunale locale. "Sono venuto per dirvelo così ci credete - ha aggiunto De Luca - ci saranno dei costi, perchè l'impianto è vecchio di 15 anni e ha bisogno di manutenzione. Ma abbiamo deciso che non ci sarà una quarta linea, così come non ci saranno altri impianti di trattamento rifiuti. Avete già dato abbastanza"

