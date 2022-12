Valorizzazione turistica dei territori: siglato protocollo d'intesa tra sette comuni tra Salerno e Avellino

"Abbiamo firmato stamattina un’intesa con i Comuni di Atripalda, Lapio e Tufo, Chiusano San Domenico, Fisciano e Nocera Superiore, andando oltre i confini del Cilento e della provincia di Salerno. - scrive il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri - Seguendo le linee strategiche tracciate dalla Regione Campania, gettiamo così le basi per una rete regionale del patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico che, in questo caso, unisce aree della provincia di Avellino con la nostra fascia costiera anche nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta turistica. Abbiamo sempre sostenuto e dimostrato con i fatti che fare rete e superare i campanilismi è un bene per i territori e per le Comunità coinvolte".