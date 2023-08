Iannone (FdI): “Grazie a ministro Sangiuliano per visita a Velia. il sogno del museo diventerà realtà”

“Il Ministro Sangiuliano ha dimostrato ancora una volta grande attenzione e impegno per la parte sud di Salerno e i suoi straordinari attrattori culturali. Dopo essere stato a Paestum in primavera, oggi ha visitato anche Velia in occasione della mostra “Elea: la rinascita”. Il suo impegno per realizzare il museo di Velia è una notizia che ci riempie di orgoglio e soddisfazione, convinti come siamo che nella nostra identità ci sono le radici del nostro futuro. Grazie al ministro Sangiuliano per la concreta e fattiva presenza che dedica a tutta la Campania e in particolare alla parte sud di Salerno. Con il Governo Meloni non ci sono più territori abbandonati e cittadini di serie B”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio di Salerno che oggi accompagnava il Ministro alla Cultura.