A Buccino grande attesa per la riapertura del Museo Archeologico Nazionale "Marcello Gigante" di Volcei

di Carmine Pecoraro

Una giornata importante per il Comune di Buccino. Il prossimo sette novembre alle ore 11, è prevista la riapertura al pubblico del museo archeologico nazionale "Marcello Gigante" di Volcei. Alla cerimonia interverrà il ministro della cultura Gennaro San Giuliano che illustrerà i vari progetti per il rilancio della storica struttura. L'intento dei nuovi responsabili del museo è quello di programmare una serie di visite guidate non solo di scolaresche ma anche di gruppi di turisti proveniente da tutte le regioni italiane. Tra gli obiettivi quello di intercettare i tanti visitatori di Puglia, Basilicata e Calabria che verranno a Salerno per le luci d'artista. Si farà in modo che queste persone si fermino a Buccino per visitare il museo la mattina e nel primo pomeriggio dopodiché saranno nella città capoluogo. Unico problema che Buccino non dispone di strutture ricettive adatte. Per promuovere il museo di Buccino i responsabili dello stesso valutano la partecipazione alla borsa mediterranea del turismo archeologico in programma a Paestum dal due al cinque novembre prossimi. Intanto a Buccino è partita la macchina organizzativa per la riapertura del museo e la visita del ministro che sarà accolto dal sindaco Pasquale Freda. Saranno inoltre presenti le massime autorità civili religiosi e militari della zona.