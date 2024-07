Palomonte, il 26 luglio paese in festa con Aspettando la Civiltà Contadina con Alburni Borghi, Salute e Benessere tra stand enogastronomici, mostre e focus sui grani antichi. L’amministrazione comunale- “un viaggio nella storia contadina”.

Palomonte (Sa). Aspettando la 26esima edizione della Manifestazione della Civiltà Contadina. S’intitola così, l’evento finanziato dal Ministero del Turismo e da Scabec per il progetto Alburni Borghi, Salute e Benessere che si terrà venerdì 26 luglio a partire dalle ore 19 in località Piano Martino, nel comune di Palomonte. Una serata all’insegna del turismo con visite guidate presso i monumenti storici, mostre di mezzi e foto d’epoca e laboratori dimostrativi di lavorazione della pasta palomontese fatta a mano dalle signore del posto, in una vera e propria full immersion nella storia e nelle antiche tradizioni della civiltà contadina palomontese, accompagnata dalla musica popolare itinerante e da un percorso enogastronomico dei piatti tipici contadini. Un progetto di valorizzazione del territorio degli Alburni e della Valle del Sele, delle antiche tradizioni e della storia locale che vede come Ente capofila il Comune di Postiglione, e come Enti coinvolti i Comuni Palomonte, Serre, Controne e Sicignano degli Alburni, destinatari di un finanziamento stanziato dalla Regione Campania.

L’evento promosso dal Ministero e da Scabec inoltre, apre la 26esima edizione della Manifestazione della Civiltà Contadina che si svolgerà dal 26 al 30 luglio.

Venerdì 26 luglio, la serata avrà inizio alle ore 19 con l’apertura stand e del percorso enogastronomico con degustazione dei sapori contadini, a cui seguiranno mostre di fotografie e di automezzi d’epoca, visita “O Casazz” e trebbia d’epoca, il tutto accompagnato dalla musica popolare della tradizione.

“Il nostro territorio è fortemente legato alla sua identità contadina- spiegano il sindaco del Comune di Palomonte, Felice Cupo e l’assessore all’agricoltura, Salvatore Giordano. – Palomonte infatti, è un paese a vocazione agroalimentare dove i nostri contadini e le nostre aziende agricole sono tra i produttori salernitani di eccellenza di grani antichi. In ogni angolo del territorio- spiegano- è possibile ammirare campi coltivati a grano con annessi casolari di campagna dove sono presenti forni a legna antichi per la produzione di pane realizzato con la farina prodotta dalla trasformazione di grano coltivato nei campi. Una tradizione antica -dicono Cupo e Giordano- tramandata tra generazioni e che è racchiusa nella festa della Civiltà Contadina, un viaggio nella storia che rievoca la mietitura del grano, la trebbiatura con mezzi d’epoca e la cucina antica della vita contadina palomontese”.