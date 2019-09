Controlli Polfer: in estate calo 40% reati predatori, 28 arresti

E' di 28 arrestati, 108 indagati e 43.313 persone identificate il bilancio delle attività della Polizia ferroviaria della Campania nell'estate in corso. Gli agenti della Polfer campana hanno rintracciato e riaffidato ai rispettivi genitori 8 minori allontanatisi arbitrariamente, mentre sono 27 gli stranieri trovati in posizione irregolare. Sono 291 le sanzioni amministrative complessivamente elevate per comportamenti anomali in ambito ferroviario, quali attraversamento binari, vendite ambulanti abusive, tallonamenti di passaggi a livello ed altri. Nel periodo interessato sono state impiegate 3.300 pattuglie nelle stazioni e 900 pattuglie a bordo treno; scortati 1.672 convogli ferroviari con una media di 18 treni al giorno. Sono stati inoltre disposti 318 servizi antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori e sono stati svolti 230 servizi di pattuglia lungo linea per prevenire lanci di pietre e furti di rame. L'attività di prevenzione ha consentito di ottenere, nell'estate del 2019, un calo dei reati predatori pari al 40% rispetto allo stesso periodo analizzato dell'anno precedente e un calo del 60% rispetto al 2017. La stessa flessione, in termini percentuali, si è registrata riguardo al fenomeno dei furti di rame. Nei giorni scorsi, a fine stagione, la Squadra investigativa del Compartimento ha denunciato all'autorità giudiziaria un giovane di 25 anni, originario di Acerra, per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in viaggio su un treno regionale, alla vista degli operatori ha cercato di defilarsi ma è stato fermato e trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente. E' stato inoltre tratto in arresto un cittadino straniero, G.A., di anni 20, originario della Guinea, per violenza, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il quale, nell'ambito dei suddetti dispositivi di sicurezza, al fine di eludere il controllo degli agenti Polfer ha aggredito due operatori causando loro gravi lesioni personali. Nella rete dei controlli, a Sapri (Salerno), è incappato anche un giovane di circa 30 anni, V.M., originario di Nocera Inferiore, arrestato per evasione e indagato per furto e false generalità. (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-SET-19 09:15 NNNN