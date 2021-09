Nocera Inferiore. Con Lino D’Angiò e Alan De Luca si apre la rassegna NocerArt Castle Park

Si apre stasera la rassegna NocerArt Castle Park patrocinata dalla Regione Campania e organizzata dall’amministrazione comunale di Nocera Inferiore. L’appuntamento è alle 20,30 con Lino D’Angiò e Alan De Luca in piazzetta Siciliano al rione Piedimonte. Si chiarisce che l’appuntamento con Rosalia Porcaro previsto per domani sera è stato rinviato a sabato 18 settembre. Biagio Izzo, invece, che avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 9 settembre è in programma per il due di ottobre.