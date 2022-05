De Mita: a Napoli universita' Suor Orsola gli dedica un'aula

Un'aula dell'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli sara' intitolata alla memoria di Ciriaco De Mita, l'ex leader democristiano scomparso giovedi' all'eta' di 94 anni. La decisione e' stata assunta ieri dal rettore Lucio D'Alessandro e comunicata con un post sui social dell'ateneo. "Gia' dal nuovo anno accademico che iniziera' in autunno - spiega d'Alessandro - i nostri studenti faranno lezione anche in un'aula intitolata all'ex Presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, che nel nostro Ateneo e' stato tra i padri fondatori della Scuola di Alti Studi Politici che ha animato per dieci lunghi anni lasciandoci una straordinaria testimonianza della metodologia della politica come ragionamento". Era il 2010 - ricorda una nota dell'ateneo - quando proprio Ciriaco De Mita e Lucio d'Alessandro fondarono in seno all'allora facolta' di Scienze della Formazione una Scuola di Alti Studi Politici rivolta a cento giovani provenienti da qualsiasi corso di laurea. "Fu un grande successo - racconta d'Alessandro - che ando' oltre anche il limite numerico che avevamo prefissato. Una testimonianza chiarissima da un lato di una passione politica che nel nostro Paese non ha mai avuto in maniera diffusa percorsi di alta formazione specifica e dall'altro della grande stima di cui godeva come pensatore prima ancora che politico il presidente De Mita soprattutto in un periodo, come quello del 2010 in cui, a vent'anni dal terremoto che aveva travolto la Prima Repubblica, emergeva con chiarezza il fallimento del bipolarismo e il pericolo dei nuovi populismi e delle istituzioni affidate a chi ne aveva scarsa conoscenza". Tantissimi giovani di tanti luoghi diversi della Campania accorrevano a Nusco per le lezioni della Scuola di Politica che si alternavano con quelle tenute nella sede centrale del Suor Orsola a Napoli. Molti di quei giovani allievi erano ieri a Nusco al suo funerale, come racconta Mario Aurilia, allievo della primissima edizione della Scuola di Alti Studi politici del Suor Orsola. "De Mita considerava il politico come un medico - ricorda Aurilia - perche' non e' possibile garantire la salvezza, ma bisogna fare tutto il possibile per raggiungerla". Sara' uno dei tanti insegnamenti che risuonera' per sempre nell'aula Ciriaco De Mita dell'Universita' Suor Orsola Benincasa.