Sarno. "In...Canti di Natale", grande successo al De Lise per la scuola Amendola

Grandissimo successo al Teatro de Lise di Sarno per la manifestazione natalizia "IN...CANTI DI NATALE" con il patrocinio del Comune di Sarno. Straordinaria partecipazione ed entusiasmo da parte di tutta la Cittadinanza ma soprattutto bravura degli alunni, docenti e personale Ata dell' Istituto Comprensivo Amendola di Sarno che si sono esibiti in canti e performance teatrali.

Una serata piena di emozioni, che ha riempito il Cuore di Tutti donando tanta gioia ed allegria a grandi e piccini.

"L' idea di creare un coro stabile costituito per la prima volta da alunni, docenti e personale ata, è scaturita per favorire maggiormente la coesione tra la popolazione scolastica- alunni, professori e collaboratori scolastici- per il raggiungimento di un unico obiettivo: favorire la socialità e il rapporto docenti- alunni- collaboratori in modo da creare ancor più un clima e un contesto favorevole all' apprendimento e migliorare i rapporti interpersonali"- cosi ha affermato il Delegato alla Funzione Organizzativa e Gestionale- Prof. Luigi Astarita.

Si ringraziano tutti i partecipanti, i genitori ed alunni, i docenti e il personale ata, gli sponsor, il Sindaco Dott. Giuseppe Canfora e l' amministrazione comunale e soprattutto la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Esposito, ideatrice ed organizzatrice dell' evento, la direttrice del coro dell' Amendola la Prof.ssa Concetta Falasca, che con grande professionalità e competenza ha condotto lo spettacolo musicale insieme al maestro Antonio Avigliano, regista delle performance teatrali.

Il successo di tale evento ha spinto la Dirigente Scolastica a richiedere all' USR Campania l' attivazione del percorso musicale presso l' I.C. Amendola di Sarno in modo da offrire dall' anno prossimo ai nuovi iscritti un corso di strumento musicale a scelta tra violino, pianoforte, percussioni e flauto traverso.