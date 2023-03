Pagani ricorda Franco Califano, martedì 28 Marzo giornata memorial per il grande artista

La città di Pagani ricorda Franco Califano. A dieci anni dalla scomparsa dell’indimenticabile cantautore di origini paganesi, tornato tante volte nella sua amata Pagani, l’amministrazione comunale ha voluto fortemente ricordarlo come il maestro e grande artista merita.

L’iniziativa, progettata ormai un anno fa, su proposta di Antonello Mazzeo, presidente della Fondazione Franco Califano, e Gaetano Tortora, legato a Franco Califano da profondo affetto. Il Sindaco De Prisco ha da subito sposato l’idea con entusiasmo e partecipazione.

Al fine di dare sempre lustro ad un uomo che ha fatto la storia della musica italiana si è realizzato anche un gemellaggio tra il Comune di Pagani e il Comune di Ardea, in preparazione del quale c’è stata la visita ufficiale alla città di Franco Califano da del sindaco De Prisco e del vicesindaco Valentina Oliva.

Per il decimo anniversario della sua dipartita, in tutta Italia saranno promossi eventi di spessore in sua memoria, tra cui il 24 marzo al Quirinale e il 30 marzo ad Ardea.

Anche la città di Pagani dunque si inserisce in queste celebrazioni con una giornata in sui onore il prossimo 28 marzo, a due giorni dall’anniversario della scomparsa ,avvenuta il 30 marzo 2013.

Gli eventi , Messi in cantiere dall’Assessorato alla cultura, arte e spettacolo, guidato da Valentina Oliva, hanno ottenuto il patrocinio della Regione Campania, nell’ambito del programma Campania Divina, e della Provincia di Salerno

Il programma avrà inizio alle ore 11.00 con l'inaugurazione della mostra in onore di Franco Califano e di seguito Conferenza Stampa presso Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori.

Alle ore 17.00 ci sarà la scopritura della targa in memoria di Franco Califano, presso via Risorgimento n.3 . Per concludere alle ore 20 Concerto la band di Franco Califano con special guest Maurizio Mattioli presso il teatro Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori.

Per celebrare il poeta della musica, l’amministrazione De Prisco invita la cittadinanza a partecipare agli eventi.

In particolare per il concerto serale si potranno ritirare i biglietti, in maniera del tutto gratuita, presso il teatro auditorium Sant'Alfonso, per un massimo di due biglietti a persona, fino ad esaurimento dei posti a sedere.