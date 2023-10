A Vietri sul Mare la 6^ Edizione DiVini Libri Chiacchierata con l'Autore

di Carmine Pecoraro

La rassegna, che si svolgerà nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare (Sa) giunta alla sua 6^ Edizione, si avvale, da questa edizione, anche del patrocinio sia della Regione Campania, che della Provincia di Salerno, oltre che del Comune che ospita l’iniziativa.

Anche quest'anno DiVini Libri - Chiacchierata con l'Autore si svilupperà attraverso appuntamenti a cadenza mensile, con start previsto per il 26 ottobre 2023 e chiusura il 20 marzo 2024, in concomitanza con l’invito di autori importanti, apprezzati in Italia e non solo, quali:

Andrea Di Consoli, Toni Capuozzo, Vito Bruschini, Fortunato Calvino, Anna Foa, Luciana Esposito e Gabriella Genisi.

Il Premio alla Carriera, realizzato, anche quest'anno dal maestro ceramista vietrese Francesco Raimondi, sarà assegnato a un’eccellenza della letteratura italiana, qual'è la scrittrice Anna Foa.

Altra novità dell’evento è la collaborazione con l'associazione culturale “Joseph Beuys ed oltre”, presieduta da Maria Grazia Salpietro.

Obiettivi dell’evento, come ci spiega Raffaele Agresti, sono: la divulgazione della cultura, in una finestra temporale estesa, così da fornire alla cittadinanza e ai turisti, alternative di intrattenimento di notevole spessore; la promozione del territorio, sia attraverso la partecipazione di aziende vinicole campane, che il coinvolgimento della Pro Loco di Vietri sul Mare, presieduta da Cosmo Di Mauro, e dell'Associazione Strutture Extra Alberghiere “Vivere Vietri sul Mare”, presieduta da Vittoria Memoli, i quali potranno offrire un’offerta turistica culturale trasversale, e contribuire, nel contempo, alla crescita dell’economia vietrese, attraverso la fruizione di strutture ricettive e di ristorazione dell’intero territorio.

Si ringrazia il Sindaco Giovanni De Simone e l'amministrazione di Vietri sul Mare per aver confermato anche quest'anno il progetto culturale di DIVINI LIBRI, e le associazioni del territorio che lo supporteranno in questa nuova avventura.

Si segnala che ogni evento sarà aperto con un'introduzione a cura di uno degli organizzatori. Seguirà una presentazione dell'azienda vinicola di riferimento, vino presente e collegamento con l'autore ospite. Agli spettatori sarà offerto un calice, che verrà degustato in concomitanza della presentazione del libro, rendendo l'evento maggiormente esperienziale e gradevole.

Di seguito l’elenco completo degli scrittori ospiti della kermesse letteraria descritta.

Partners dell'evento sono: Convergenze SpA Società Benefit, Radio RCS75, L'Ora, l'ABI Campania Associazione Italiana Biblioteche, CampaCultura, Pro Loco Vietri sul Mare e l'Associazione Strutture ExtraAlberghiere “Vivere Vietri sul Mare”.