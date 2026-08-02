A Ugo Maiorano il Premio Speciale "Città di Nocera Superiore – Stella Diana": il conferimento il 16 agosto a Materdomini

Sarà conferito il prossimo 16 agosto, a Materdomini, il Premio Speciale "Città di Nocera Superiore – Stella Diana" a Ugo Maiorano, musicista, ricercatore ed etnomusicologo che ha dedicato la propria vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e musicale della tradizione popolare campana.

Il riconoscimento sarà assegnato nell'ambito dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Materdomini – Stella Diana, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dell'Agro nocerino-sarnese. La scelta di conferire il premio a Maiorano si inserisce in un contesto che unisce fede, storia e tradizioni, valori che da sempre caratterizzano il suo percorso umano e professionale.

Da decenni Ugo Maiorano rappresenta una delle figure più autorevoli nel panorama della ricerca etnomusicale del Mezzogiorno. Attraverso un paziente lavoro di studio sul campo ha recuperato canti, rituali, strumenti musicali e testimonianze della civiltà contadina, contribuendo a preservare un patrimonio immateriale di inestimabile valore. Parallelamente, con la sua attività artistica, concertistica e divulgativa, ha restituito nuova vitalità alla musica popolare, facendone uno strumento di conoscenza, memoria e dialogo tra generazioni.

Tra le esperienze più significative del suo percorso artistico figura la fondazione della Paranza dell'Agro, una delle realtà più rappresentative della musica popolare campana, da lui ideata e guidata, che per anni ha costituito un punto di riferimento nella riscoperta e nella diffusione del patrimonio etnomusicale dell'Agro nocerino-sarnese e dell'intera regione. Un progetto che ha contribuito a riportare al centro dell'attenzione repertori, strumenti e tradizioni antiche, valorizzandoli attraverso concerti, studi e iniziative culturali.

Oggi il suo cammino prosegue con "I Figli di Partenope", il più recente progetto musicale che segna una nuova tappa del suo percorso artistico. Un ensemble che fonde la musica popolare con la grande tradizione della canzone classica napoletana, dando vita a un dialogo tra radici e innovazione, nel segno della continuità culturale. Un'iniziativa che conferma ancora una volta la capacità di Maiorano di custodire la memoria musicale del territorio, rinnovandola e rendendola accessibile alle nuove generazioni.

Il suo impegno ha inoltre permesso di valorizzare le grandi feste tradizionali, i pellegrinaggi e le antiche devozioni mariane che ancora oggi costituiscono un elemento fondamentale dell'identità culturale della Campania. Un'opera che ha contribuito a rafforzare il legame tra territorio, cultura e spiritualità, mantenendo vive tradizioni che continuano a essere patrimonio condiviso delle comunità locali.

Con il Premio Speciale "Città di Nocera Superiore – Stella Diana", l'Amministrazione comunale rende omaggio a una personalità che ha trasformato la ricerca e la musica in strumenti di tutela della memoria collettiva, riconoscendo il valore di un percorso che continua a rappresentare un punto di riferimento per studiosi, musicisti e appassionati di cultura popolare.

Motivazioni del Premio

PREMIO SPECIALE “CITTÀ DI NOCERA SUPERIORE – STELLA DIANA”

Conferito a Ugo Maiorano

Il Premio Speciale “Città di Nocera Superiore – Stella Diana” viene conferito a Ugo Maiorano, musicista, ricercatore e instancabile custode della tradizione popolare campana, che ha dedicato la propria vita alla riscoperta, alla tutela e alla diffusione del patrimonio etnomusicale e antropologico del Mezzogiorno.

Attraverso il rigore della ricerca e la sensibilità dell’artista, ha restituito voce ai canti, ai suoni, ai riti e alle pratiche della civiltà contadina, trasformando la musica popolare in uno strumento di memoria, conoscenza e identità collettiva. Con la sua attività concertistica, didattica e scientifica ha contribuito a tramandare alle nuove generazioni un patrimonio immateriale di straordinario valore, facendo della tammorra e della cultura popolare un linguaggio vivo, capace di unire comunità, territori e generazioni.

La sua instancabile opera di valorizzazione delle feste tradizionali, dei pellegrinaggi e delle antiche devozioni mariane ha rafforzato il legame tra cultura, fede e territorio, mantenendo viva una memoria condivisa che trova nella Madonna di Materdomini – Stella Diana uno dei suoi simboli più autentici.

Per aver dedicato la propria vita alla custodia e alla valorizzazione delle tradizioni popolari, trasformando la ricerca e la musica in strumenti di identità, dialogo e trasmissione della memoria, il Premio Speciale “Città di Nocera Superiore – Stella Diana” viene conferito a Ugo Maiorano.