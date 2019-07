Incidenti stradali su A2, 5 feriti in scontro auto a svincolo A2

Cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, e' il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte, nel Salernitano. Per cause in corso di accertamento, due utilitarie si sono scontrate. Nell'impatto, una delle vetture si e' ribaltata. Sul posto, la Polizia stradale e le ambulanze di Humanitas e Croce Bianca che hanno trasportato i feriti all'ospedale. Per uno dei cinque e' stato necessario l'intervento di un'unita' mobile di rianimazione. Il traffico autostradale ha subito grossi rallentamenti.