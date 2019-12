Costiera Amalfitana. Dissesto idrogeologico, Cammarano (M5S): "Quanti e dove sono i fondi"

Quanti e dove sono i fondi per la progettazione di opere contro il dissesto idrogeologico in Campania? A chiederlo, tramite un’interrogazione a risposta scritta indirizzata alla Giunta regionale, è il consigliere del Movimento Cinque Stelle Michele Cammarano che, con particolare riguardo agli interventi per la messa in sicurezza del territorio della Costiera Amalfitana, solo qualche giorno fa interessata dall’ennesimo smottamento che, di fatto, ha tagliato in due l’area, interdicendo il passaggio veicolare. Le risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato destinato, ormai cinque anni orsono, alle regioni italiane e affidate ai presidenti delle giunte regionali, in qualità di commissari di Governo. «A fronte di un importo della progettazione finanziato nel triennio pari a euro 12.557.360,00, le somme effettivamente trasferite ad oggi alla Regione Campania ammontano a solo 3.257.552,39 di euro» - scrive Cammarano, il quale ricorda anche come tra i 54 progetti finanziati «risultava anche il progetto integrato per la messa in sicurezza del territorio di Amalfi, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro». Recentemente, ha sottolineato ancora il consigliere regionale pentastellato, la Corte dei Conti ha mosso numerosi rilievi in merito tanto all’erogazione quanto alla gestione delle risorse e alle numerose procedure di gara non ancora bandite e i tanti progetti fermi al palo. Con la sua interrogazione, dunque, Cammarano ha chiesto di essere messo a conoscenza dello «stato di avanzamento dell’erogazione del fondo, con riferimento ai territori della Costiera Amalfitana» e delle «iniziative intraprese per risolvere i problemi denunciati dalla Corte dei Conti nella sburocratizzazione delle procedure».