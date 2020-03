Coronavirus: continua la fuga dal Nord per il Sud, assalto ai treni nonostante le restrizioni

Coronavirus: nonostante tutto continua la fuga dal Nord verso il sud Italia. Stop ai voli tutti a prendere il treno e mentre il governatore della Campania De Luca continua a firmare ordinanze sempre più restrittive, dal nord continuano le partenze verso il sud. Assalto agli ultimi treni diretti al Sud, una remake in scala ridotta della fuga di sabato notte della scorsa settimana, quando si diffusero le prime notizie sul decreto che avrebbe isolato la Lombardia. Ieri sera alla stazione centrale pieni il Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e, soprattutto il Milano-Lecce delle 20,50. Strapieni anche i notturni dei giorni scorsi, nel timore della soppressione di quel tipo di treno, come già successo per il Milano-Lecce delle 19,50. Il tutto senza garanzie di sicurezza, tutta la notte a viaggiare pur di raggiungere casa.