Dei 77 tamponi esaminati, questa mattina, al centro di riferimento dell'Ospedale Cotugno di Napoli 4 sono risultati positivi. A darne notizia e' l'Unita' di crisi della Regione Campania. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende, comunque, la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'. I positivi totali in Campania salgono cosi' a 404. Questi gli altri dati forniti nel dettaglio: deceduti: 9 (3 Asl Napoli 1; 1 Asl Napoli 2; 3 Provincia di Caserta; 1 Provincia di Avellino; 1 provincia di Salerno); guariti: 28 (3 Totalmente guariti e 25 "clinicamente guariti", ossia diventati asintomatici ma in attesa dei due tampini negativi di conferma).