Coronavirus, in Campania oggi 20 casi positivi su 2.525 tamponi

Sono 20 i nuovi casi di positivita' al Covid-19 registrati in Campania. Lo comunica l'Unita' di Crisi della Regione Campania. In dettaglio: all'Ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 479 tamponi di cui 4 risultati positivi; al Ruggi di Salerno sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo; al Sant'Anna di Caserta sono stati processati 85 tamponi di cui nessuno risultato positivo; alla Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise sono stati esaminati 186 tamponi di cui nessuno risultato positivo; al Moscati di Avellino sono stati esaminati 109 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'Ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 133 tamponi di cui 4 risultati positivi; al laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II sono stati esaminati 159 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sono stati esaminati 456 tamponi di cui 11 risultati positivi; all'Ospedale di Nola sono stati esaminati 99 tamponi di cui nessuno risultato positivo; al San Pio di Benevento sono stati esaminati 79 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'ospedale di Eboli sono stati esaminati 90 tamponi di cui nessuno risultato positivo; al laboratorio del CEINGE sono stati esaminati 60 tamponi di cui nessuno risultato positivo; al laboratorio Biogem sono stati esaminati 350 tamponi di cui 1 risultato positivo. Il totale dei tamponi effettuati oggi e' pari a 2.525 quello complessivo a 93.068. Il totale complessivo dei positivi in regione e' 4.518.