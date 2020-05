Nessun decesso nelle ultime 24 ore per Coronavirus in Campania e aumentano i guariti: ad oggi sono pari a 2592, ieri erano pari a 2562; il numero dei decessi resta fermo a 396. Il totale dei positivi e' di 4.684 su un totale di tamponi esaminati pari a 139.787. E' quanto rende noto l'Unita' di crisi della Regione Campania. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.571 (di cui 975 Napoli Citta' e 1596 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 673; Provincia di Avellino: 518; Provincia di Caserta: 446; Provincia di Benevento: 196; Altri in fase di verifica Asl: 280.