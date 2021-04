Covid: in Campania continua a salire indice positività: 846 nuovi casi, incidenza 14%

Continua a salire, in Campania, l'indice di positivita'. Secondo i dati dell'Unita' di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 846 i casi positivi (323 sintomatici) su 6.505 tamponi molecolari esaminati. Ieri l'indice di positivita' era del 13,89%, oggi e' del 14%. Torna a salire anche il numero dei decessi, 62, dei quali 41 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono invece 1380. In merito alla situazione degli ospedali, resta stabile il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (oggi 160, ieri 159) , mentre aumentano quelli di degenza, oggi 1603 mentre ieri erano 1599.