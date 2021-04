De Luca: si rischia far saltare stagione turistica 2021

Per il presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca si rischia di far saltare la stagione turistica 2021. Per il governatore senza la vaccinazione al comparto turistico- alberghiero c'è un problema "che riguarda un comparto economico per il quale i tempi di decisione non sono indifferenti. Noi rischiamo di far saltare la stagione turistica 2021 e rischiamo di fare un grande favore ad altre nazioni, ma soprattutto di gettare nella disperazione centinaia di migliaia di lavoratori del comparto turistico". Poi l'ex sindaco di Salerno lancia l'allarme "ora possiamo anche decidere di continuare cosa stiamo facendo, poi quando sarà finita l'estate verificheremo che abbiamo perso un'altra stagione turistica, e potremo dire con allegria che l'operazione è riuscita ma il paziente è morto. A me non sembra una cosa ragionevole. Oggi dobbiamo avere un punto di equilibrio più avanzato, perché siamo in una fase diversa rispetto allo scorso anno".