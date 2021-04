Covid, De Luca: In Campania 95% positivi asintomatici, ma noi vittime di truffa mediatica

"La Campania subisce una truffa mediatica, oltre a quella sui vaccini. I media parlano oggi di un 'arancione rafforzato' che non esiste. Persino sulla grafica bisogna discriminare la Campania. Noi dal punto di vista ospedaliero siamo all'avanguardia in Italia. Contiamo oggi 131 posti letto occupati in terapia intensiva, il Piemonte ne ha il doppio, la Lombardia il 5 volte di più, e sono passati in arancione prima di noi". Così Vincenzo De Luca, in visita ad Agropoli (Salerno) per la bonifica di un'ex discarica. "Dobbiamo essere più attenti degli altri: abbiamo 1900 contagiati oggi, ma il dato positivo è che il 95% sono asintomatici o paucisintomatici, o sarebbe un disastro. Stiamo reggendo bene".