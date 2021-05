Vaccini: Campania, via prenotazioni 45-49 anni

A partire da domani sara' aperta in Campania la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di eta' 45-49. Per la fascia 40-44 la piattaforma sara' aperta a partire da martedi' prossimo, 18 maggio. Ma, in ogni caso, i conti sulle dosi di vaccino secondo il governatore Vincenzo De Luca, continuano a non tornare. E questo potrebbe pregiudicare l'obiettivo di rendere immune la regione entro l'estate. Ad oggi, in Campania, sono 2.337.824 le dosi di vaccino somministrate: sono stati vaccinati con la prima dose 1.695.714 cittadini e di questi 642.110 hanno ricevuto la seconda dose. Ma di certo non basta. "Dobbiamo arrivare a piu' di 9 milioni di somministrazioni - dice De Luca nella consueta diretta Fb del venerdi' - Un obiettivo che possiamo realizzare se avremo i vaccini. Ad oggi mancano alla Regione ancora 175mila vaccini, abbiamo recuperato ventimila vaccini ma siamo sotto di 175mila". Da qui il rischio: "Cosi' facciamo fatica ad immunizzare la Campania entro l'estate". Parla di un ritardo "drammatico di due mesi", De Luca. "Il commissario Covid mi ha mandato ieri una comunicazione nella quale si dice che si ritiene di recuperare i vaccini che mancano entro meta' giugno", spiega ma aggiunge anche di prendere con "attenzione" queste comunicazioni: "Oggi avevano detto che sarebbero arrivati 50mila vaccini ed invece questa giornata e' saltata e arriveranno domenica". In questo contesto c'e' disponibilita' di dosi in Campania al termine di questa settimana e quindi non ci sara' interruzione delle somministrazioni, si apprende da fonti sanitarie della Regione. Le scorte di vaccino bastano per i prossimi giorni e poi domenica e' attesa una nuova spedizione di 18.000 dosi di Modena e 20.000 di , mentre mercoledi' arrivera' la spedizione Pfizer che parte da una base di 200.000 e poi ogni settimana viene aggregata a un ristoro per le dosi iniziali tolte alla Campania in favore di Regioni dall'eta' media piu' anziana: mercoledi', infatti, la consegna e' stata di 215.000 dosi.Tutti i centri vaccinali della Regione resteranno quindi aperti sette giorni su sette e l'Asl Napoli1, che all'inizio di questa settimana e' stata costretta a chiudere per tre giorni Mostra d'Oltremare e Hangar di Capodichino, accelera la campagna e ha programmato una somministrazione media di 12.000 dosi al fino gia' in questo week end, prima delle prossime forniture. In merito alla situazione contagi la curva e' in leggera risalita. Sono 1.118 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 17.687 tamponi molecolari esaminati. La curva dei contagi e' in leggero rialzo: ieri il tasso di incidenza era del 5,93%, oggi e' 6,32%. 24 le persone decedute e 1.893 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, continuano a calare i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 102 e ieri 105, al pari di quelli in degenza che oggi sono 1247 mentre ieri erano 1285. In attesa del recupero delle dosi di vaccino, a Caserta dopo le 41 ore consecutive e gli oltre 8mila vaccini somministrati soprattutto a giovani dell'eta' media di 29 anni, l'Asl invece non perde tempo e organizza per martedi' 18 maggio il secondo Astra Day alla Caserma Ferrara Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Anche questa giornata di vaccinazioni durera' 24 ore (dalle 6 di martedi' alle 6 di mercoledi' 19 gennaio), ma e' possibile che l'orario venga poi prolungato come e' avvenuto l'11 maggio, quando arrivarono altre migliaia di dosi di Astrazeneca ed e' stato cosi' possibile vaccinare quasi tutti i prenotati (ma circa 600 persone non si sono presentate).