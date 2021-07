Sono 292 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in CAMPANIA dall'analisi di 9.192 tamponi molecolari. Il bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione CAMPANIA riporta un decesso nelle ultime 48 ore. In CAMPANIA sono 13 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 175 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.