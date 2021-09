Salerno. Inaugurata piazza della libertà: De Luca taglia nastro dell'opera 'firmata' Bofill

"Quest'opera per me ha un valore ideale, significa il senso della mia vita. E' difficile da spiegare. Ma, chi ha realizzato una cosa del genere puo' dire a se stesso di aver fatto il proprio dovere". Parole del 'governatore' campano, Vincenzo De Luca, dopo aver tagliato il nastro di piazza della Liberta' a Salerno, un'opera imponente, progettata dall'archistar Ricardo Bofill, che sorge alla fine del lungomare del centro cittadino e che ospita l'edificio a forma di mezzaluna Crescent e che e' stata al centro di diverse vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. "Questa piazza - spiega il presidente della Regione Campania - ha una superficie di 28mila metri quadri, che e' esattamente la dimensione di piazza San Pietro. Ma, con le aree d'ingresso, arriva a 40mila metri quadri e puo' ospitare tranquillamente, e non con i numeri fasulli, 100mila persone". L'ex sindaco di Salerno sottolinea che "e' una cosa unica in Italia e in Europa. E' la piu' grande e bella piazza d'Europa sul mare" perche' "ci sono altre piazze grandi, ma sul mare non c'e' nessuna piazza" come questa. Nel corso del suo intervento, De Luca si commuove piu' volte. "E' una giornata storica - dice - sono passati quindici anni da quando l'abbiamo immaginata. Sono stati anni duri, pesanti per me e per i miei figli Piero (deputato e vicecapogruppo Pd alla Camera) e Roberto". La realizzazione di piazza della Liberta', di fatto, allunga di 500 metri il lungomare. Li', in quell'area, "non c'era nulla, c'era la devastazione totale", ricorda il 'governatore', rivendicando che "questa piazza durera' nei secoli e sara' ricordata come l'identita' della nostra citta'" perche' "e' una di quelle cose che in Italia si fanno una volta ogni 4-500 anni". Poi, qualche riferimento alle difficolta' per arrivare all'inaugurazione di oggi ma, nonostante tutto, "non mi sono mai scoraggiato". "E' cominciato il calvario della progettazione. Siamo l'Italia, i ricorsi, i controricorsi", evidenzia rimarcando che "abbiamo progettato una piazza come l'ha voluta Bofill, che ha una cuspide proprio per mantenere l'apertura verso le due costiere (amalfitana e cilentana, ndr) e termina la punta con quello che lui ha chiamato diamante, cioe' un velo d'acqua che scorre per collegare visivamente il mare e la terra". Nella parte piu' esterna, ci sono due giardini interrati, due coni di luce che sono i punti di ingresso al parcheggio interrato pubblico (al quale si accede con le scale mobili) che "sara' attivo fra quaranta giorni, prima delle Luci d'Artista mi auguro", chiarisce il presidente della Giunta regionale annunciando che "faremo le Luci d'Artista quest'anno". Per De Luca, "quest'opera cambia il destino della nostra citta'". E spiega: "Innanzitutto, da' un'identita' forte a Salerno. Ma, piu' che a Salerno, alla Campania, al Sud. E' un'opera dal valore nazionale e internazionale. Cambia il destino dell'economia turistica. Li' c'e' la Stazione Marittima di Zaha Hadid. Provate a immaginare una nave da crociera, che e' alta quattro volte la Stazione Marittima, e i turisti che sbarcano nella Stazione e a piedi arrivano nel centro storico. E' una rivoluzione perche' nella passeggiata della piazza ci saranno decine di attivita' commerciali, bar, ristoranti, 'movida' ordinata. E' un'opera che consente di svolgere nella nostra citta' grandi eventi culturali, spettacolari. Cercheremo di cominciare quest'anno, con il Capodanno a Salerno e vedremo di fare un bel concerto". "Piazza della Liberta' - sottolinea - si chiama cosi' anche per rivendicare l'autonomia e l'orgoglio dei salernitani nei confronti di potentati politici che, per anni, hanno cercato di tenerci in una condizione di subalternita'. Questa e' la piazza delle donne e degli uomini liberi che non hanno padroni politici". Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, nel ringraziare "la ditta, le maestranze e quanti hanno partecipato alla realizzazione di questa splendida opera", conferma che "la piazza e' stata consegnata al Comune di Salerno. Ora, e' una piazza cittadina al pari delle altre, solamente che ha un di piu' perche' ha una rara bellezza, e' emozionante. E con emozione la apro alla citta', ai miei concittadini e a quanti vorranno onorarci della loro presenza". Domani piazza della Liberta' ospitera' la messa in onore del santo atrono di Salerno, Matteo, che sara' presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. L'allestimento e' quasi terminato. Ci saranno cinquemila posti a sedere. Il palco e' gia' montato. L'ingresso e' libero.