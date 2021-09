Covid: in Campania 316 nuovi casi, 9 morti nelle ultime 48 ore

Torna a salire, in Campania, l'indice di contagio. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unita' di crisi della Regione, sono 316 i casi positivi al Covid su 17.150 test esaminati. L'indice e' oggi dell'1,84% rispetto all'1,18% precedente. Sono nove i decessi nelle ultime 48 ore; 7 i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale e' di 16 persone morte. Negli ospedali resta sostanzialmente stabile la situazione nelle terapie intensive (+1, da 18 a 19) mentre continuano a calare i ricoveri in degenza (-8, da 249 si passa a 241).