Amministrative: urne aperte in 1.192 Comuni, al voto oltre 12mln elettori

Urne aperte dalle 7 per oltre 12milioni di elettori. Si vota oggi (dalle 7,00 alle 23,00) e domani lunedì 4 ottobre 2021 (dalle 7,00 alle 15,00) per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria.Nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 17 e 18 ottobre 2021.Le consultazioni elettorali amministrative previste nelle giornate del 3 e 4 ottobre, si apprende dal Viminale, interesseranno 1.192 comuni (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) per un numero di elettori pari a 12.147.040 distribuiti su 14.505 sezioni.In particolare, andranno al voto 19 capoluoghi di provincia dei quali 6 anche capoluoghi di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.I restanti 13 capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.Nelle stesse date si svolgeranno le elezioni regionali nella regione Calabria e le elezioni suppletive della Camera dei deputati rispettivamente nella XII circoscrizione Toscana (collegio uninominale 12 - Siena) e nella circoscrizione XV Lazio 1 (collegio uninominale 11 - Roma - Quartiere Primavalle)."Le operazioni di voto - spiega il Viminale - si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021 adottato dai Ministri dell'Interno e della Salute in data 25 agosto 2021".Roma, con 2.359.250 elettori, è il comune maggiore ad andare alle urne, Morterone, in provincia di Lecco, il minore (27 elettori).Attraverso il sito web e l'App per dispositivi 'Eligendo mobile' saranno consultabili i dati relativi all'affluenza al voto ed i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale di tutte le consultazioni, ivi compresi i dati delle elezioni regionali della Calabria sulla base delle indicazioni operative della medesima Regione.

Ecco i comuni al voto in provincia di Salerno

Per la provincia di Salerno andranno al voto i comuni di Altavilla Silentina, Battipaglia, Cannalonga, Castellabate, Castel San Lorenzo, Ceraso, Cetara, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, Praiano, Ravello, Roccadaspide, Salerno, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sant’Egidio del Monte Albino, Serramezzana, Sessa Cilento, Siano, Teggiano, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.