Covid: in Campania 959 positivi, aumenta indice di contagio

Aumenta il tasso di contagio in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 959 i positivi al Covid su 29.372 test esaminati. Ieri l'indice era pari al 2.97%, oggi e' pari al 3,26%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore e altre 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 17 i ricoveri nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri); aumentano, invece, in degenza visto che sono 290 i posti letto occupati (+7 rispetto a ieri).