Vaccino: De Luca, a casa operatori sanita' che non fanno booster =

"E' importante continuare a vaccinarsi. Se poi c'e' qualche creativo tra gli operatori sanitari che non vuole la terza dose, che vada a casa". A dirlo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al giuramento di Ippocrate dei neolaureati in medicina a Napoli. Il 'governatore' torna a ribadire la sua preoccupazione per la risalita dei contagi. "Temo che con il picco influenzale tra dicembre e gennaio, sara' difficile distinguere l'influenza normale dal Covid - puntualizza - ci sara' una sovrapposizione e l'ospedale pediatrico di Napoli rischia di ingolfarsi". Il suo 'anatema' e' tutto per i no vax: "L'onda negativa della irrazionalita' di queste settimane potrebbe ricadere sui bambini, la cui campagna vaccinale rallentata. Vaccinarsi non e' un'atto di repressione, ma un atto di civilta'. Non possiamo permetterci distrazioni, altrimenti un'ecatombe". Quelli che protestano nelle piazze "non sono no vax, sono senza cervello, un'altra categoria. Il primo danno lo fanno malati oncologici, a quelli di cuore o di diabete, che, se si ingolfano gli ospedali, non avranno piu' cure". De Luca se la prende anche con il governo, che continua ad avallare uno squilibrio tra regioni nella distribuzione dei fondi destinati alla sanita'. "La settimana scorsa e ho presentato a Roma la certificazione delle spese sostenute nella lotta al Covid - spiega - noi abbiamo certificato 520 milioni, la Lombardia 1800, Emilia Romagna e Lazio 800 milioni, circa 300 milioni in piu' di noi. Lungi da mettere becco nei conti degli altri, di fronte a questo squilibrio di spesa mi chiedo se si puo' sperare in un equilibrio tra la Campania e altre regioni quando si saranno da distribuire 4 miliardi dei fondi europei. Si' o no? Su questo fanno finta di non sentirci". La Regione Campania tuttavia continuera' a investire in sanita', soprattutto nelle strutture, dato che sta "progettando una decina di noi ospedali, a Giuliano, a Solofra, a Salerno e raddoppio di quello di Nola. Tutte strutture all'avanguardia, in prima linea dal punto di vista del risparmio energetico, e ancora 140 case di comunita' per rafforzare la medicina territoriale. Siamo predisponendo un altro programma di telemedicina una piattaforma digitale unica chiuse", annuncia De Luca.