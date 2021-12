Campania, niente Capodanno in piazza

La Regione Campania emettera' delle ordinanze "per il blocco della movida pre natalizia e delle feste in piazza a Capodanno. C'e' un andamento del contagio che e' preoccupante tanto da motivare scelte di prudenza". Il governatore Vincenzo De Luca chiude senza appello alla possibilita' di festeggiamenti collettivi per la notte di San Silvestro, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ne sposa la linea: "A breve faremo un'ordinanza sul 24, poi stiamo lavorando sull'ultimo dell'anno e venerdi' c'e' la riunione conclusiva in Prefettura per stabilire il da farsi. Stiamo ragionando assieme per trovare la soluzione migliore. E' chiaro che con un aumento e una progressione dei contagi come quella che stiamo vivendo fare una festa di piazza e' molto complicato per cui pensiamo a una soluzione alternativa. Lo stiamo decidendo in perfetta sintonia, assieme al prefetto e alla Regione. La nostra preoccupazione e' garantire normalita' con sicurezza". Una sicurezza che la Campania porta avanti ora anche nelle scuole, andando al via della vaccinazione 5-11 anni dal 16 dicembre: "Il messaggio e' di avere fiducia, non nei responsabili politici ma nei primari di pediatria del Bambin Gesu', del Santobono, del Gaslini", e' questo l'appello del governatore De Luca, preoccupato per i pochi bimbi prenotati. "Credo che scontiamo - ha aggiunto - mesi di disinformazione e di stupidita' mediatica. Dovremmo spiegare alle famiglie che il vaccino Covid e' analogo al vaccino contro la poliomielite e il tetano. Dobbiamo far parlare i primari di pediatria, dobbiamo persuadere i cittadini a utilizzare il vaccino per evitare per i bimbi contagio Covid, in cui si rischia di avere danni anche di lungo periodo. Faremo tutti questo lavoro, a cominciare da me, e faro' vaccinare la mia nipotina di 6 anni. A ieri avevamo 3.000 prenotazioni, in Lombardia siamo gia' a 40.000, dobbiamo recuperare con molta pazienza e sensibilita' nei confronti delle mamme e dei bambini". Il 16 c'e' il via nei distretti e a Napoli nella Mostra d'Oltremare, hub che sara' dedicata per una giornata tutta ai bambini, con gli psicologi a disposizione: "I dubbi dei genitori - spiega Claudio Zullo, direttore dell'unita' operativa complessa di psicologia dell'Asl Napoli 1 - sono tanti e anche comprensibili, per questo siamo in campo per essere chiari. Giovedi' in Mostra parliamo di persona con i genitori dei bambini che sono chiamati a fare le scelte sui figli e siamo di fronte al dubbio. Quando parliamo con loro vediamo che hanno dubbi su tutto per i bimbi, ma hanno scelte da fare, sapendo di fare cose positive, facendo fede sulla legge, perche' serve fiducia su quello che i medici e lo Stato stanno davvero organizzando". Intanto la Campania attende l'arrivo di nuove scorte Pfizer previsto per domani e regista i nuovi numeri della pandemia: 1.304 positivi in Campania su 40.433 test esaminati e un tasso di incidenza del 3,22%, in calo dopo l'impennata dei giorni scorsi con il 5,27% di ieri determinato anche dal minor numero di tamponi eseguiti di domenica. Sette le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore.