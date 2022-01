Covid: Campania;tasso 10,21%,15 morti,piu' ricoveri in degenza

Sono 12.058 in Campania i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 118.047 test secondo i dati del bollettino dell'Unita' di crisi regionale e il tasso di positivita' si attesta al 10,21% in forte calo dal 13,6% precedente (quando ci furono meno tamponi). Quindici i morti, 12 dei quali nelle ultime 48 ore. L'occupazione delle terapie intensive scende di tre unita' (57 rispetto a 60 precedenti); in aumento sono, invece, i posti letto occupati in degenza: si passa dai 750 di ieri ai 781 di oggi (piu' 31).