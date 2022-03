Covid: in Campania oltre 10mila positivi, in aumento i test

Balzo in avanti, in Campania, del numero dei positivi e del numero dei test effettuati. Secondo i dati del Bollettino dell'Unita' di crisi della Regione Campania sono 10.788 i neo positivi al Covid su 57.006 test esaminati. Sale il tasso di incidenza che ieri era pari al 18.30% ed oggi e' 18.92%. Nove i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti nel periodo che va dal primo febbraio al 19 marzo ma registrati ieri.; Negli ospedali sono 35 i posti letto occupati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri); in aumento, invece, i ricoveri in degenza che salgono a 615 (+16 rispetto a ieri). (ANSA). SS 22-MAR-22 16:06 NNNN