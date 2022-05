Sarno. Nuove criticità all'ospedale Martiri del Villa Malta, Angrisani (Alternativa): "Si trovi soluzione"

"Non passa un mese che l'ospedale di Sarno non finisca alla ribalta della cronaca locale per inefficienze o varie altre criticita'. Pazienti in barella, pronto soccorso con lunghe attese, medici di reparto insufficienti, personale ridotto all'osso, solo alcuni esempi". Lo ha dichiarato la senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani. "Purtroppo il destino del nosocomio 'Martiri del Villa Malta di Sarno ultimamente non conosce pace - ha continuato la senatrice - sembra che sia in atto un vero e proprio depotenziamento di una struttura ospedaliera, nata pochi anni fa e che gode una posizione logistica tra le migliori nella provincia di Salerno. I pochi medici rimasti non sono messi in condizione di lavorare al meglio, l'Asl Salerno non ne tiene conto e chi ne paga le conseguenze e' il cittadino. Tutto cio' mi preoccupa, mi indigna, anche perche' l'utenza non e' soddisfatta nemmeno degli altri nosocomi dell'Agro sarnese nocerino, tutte le strutture hanno bisogno egualmente di piu' risorse umane". "La vasta utenza del nostro territorio - ha proseguito Angrisani - non puo' essere trattata cosi'. Paghiamo lo scotto di una cattiva gestione che parte della Regione Campania, che da una parte continua ad annunciare assunzioni con proclami che poi in realta' sono poca cosa rispetto alle reali esigenze delle strutture. La Regione Campania deve dare corso alle selezioni di personale in essere, attuarne di nuove e velocizzare le assunzioni. La sanita' in Campania deve dare ai pazienti servizi degni e il personale deve essere messo in condizione di lavorare al meglio. Sull'urgenza si potrebbe partire con il potenziare e migliorare il servizio della guardia medica, della medicina territoriale, cosi' da alleggerire gli accessi al pronto soccorso. Qualche settimana fa ho scritto in merito al Ministero della Salute, non ho avuto ancora alcuna risposta". Infine la senatrice ha concluso: "Ma non mi fermo, il diritto alla salute dei cittadini e' sancito nella nostra Costituzione, mi battero' sempre per questo. Si trovi una soluzione per l'ospedale di Sarno, una volte per tutte". (Ren) NNNN