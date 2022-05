Amministrative: in Campania, lista Forza Italia solo in un grande comune su 12

Il simbolo di Forza Italia sarà presente sulla scheda elettorale in un solo dei 12 comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto in CAMPANIA per le amministrative del 12 giugno. E' Mondragone, in provincia di Caserta, l'unico comune nel quale Forza Italia si presenta con una propria lista, che è anche l'unica a sostegno della candidatura a sindaco di Alessandro Pagliaro. Il simbolo tricolore del partito di Berlusconi sarà invece assente nell'altro comune sopra i 15mila abitanti che va al voto in provincia di Caserta, Capua, nei 3 comuni al voto nel Salernitano (Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore) e negli 8 grandi comuni della provincia di Napoli: Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant'Antimo e Somma Vesuviana. Uno scenario complicato, in generale in CAMPANIA e in particolare in provincia di Napoli, a pochi giorni dall'arrivo del presidente del partito Silvio Berlusconi che chiuderà la due giorni di "L'Italia del futuro" alla Mostra d'Oltremare di Napoli, venerdì 20 e sabato 21 maggio. Nel centrodestra va decisamente meglio dalle parti di Fratelli d'Italia, presente con il proprio simbolo e in alcuni casi con un proprio candidato sindaco, come a Pozzuoli con Paolo Guerriero e a Portici con Mauro Mori. Le liste di Fratelli d'Italia sono presenti anche ad Acerra, a sostegno della candidatura di Vincenzo Crimaldi, e nel Salernitano a Nocera Inferiore, con la lista civica Fratelli di Nocera a sostegno di Antonio Romano, e ad Agropoli a supporto della candidatura a sindaco di Elvira Serra, quest'ultima candidata alle elezioni regionali 2020 nella lista di Italia Viva a sostegno di Vincenzo De Luca. La Lega si presenta a Nocera Inferiore, con la lista "Lega Nocera" e un simbolo diverso da quello nazionale, sostenendo la candidatura a sindaco di Paolo Maiorino.