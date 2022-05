Sanità: De Luca, servono medici o il sistema non regge

"Il personale medico che e' uscito non e' stato surrogato, non c'e' stato turn over a livello nazionale. E cosi' oggi ci troviamo in una emergenza drammatica. Dobbiamo integrare rapidamente gli organici medici perche' altrimenti cosi non reggiamo". E' l' allarme lanciato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione del giuramento di Ippocrate dei nuovi medici dell' Ordine di NAPOLI. "Col Covid - ha aggiunto De Luca - molte prestazioni sono saltate, in particolare in fatto di screening oncologici che sono quasi bloccati e la prevenzione del diabete. Dobbiamo recuperare i ritardi gravi che si sono accumulati". Infine De Luca ha ricordato l' impegno della Campania nella produzione di un vaccino contro i tumori: "Entro un anno - ha detto - contiamo di passare alla sperimentazione".