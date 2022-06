Covid: nuovo picco incidenza in Campania, sale al 32,5%

Sono 10.602 i positivi del giorno al Covid in Campania - sui 32.615 test effettuati - per un indice di contagio che continua a crescere e si attesta al 32,5% (ieri si era fermato al 31,7%). I deceduti registrati nelle ultime 48 ore sono 4, cui va aggiunto un morto nei giorni precedenti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 27 (+3 su ieri). Quelli di degenza ordinaria 416, in netto aumento rispetto al dato di ieri di 361 (+55).