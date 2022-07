De Luca, centinaia medici positivi a Covid, problemi ospedali

"Il personale sanitario e' in buona parte positivo al covid. Quindi manca la presenza dei medici negli ospedali gia' oggi. Abbiamo centinaia di positivi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo discorso all'incontro sul servizio dello psicologo di base in Campania. "Siamo anche - ha aggiunto - nel periodo delle ferie estive dopo due anni difficili per affrontare il covid e quindi rischiamo sulla sanita' tra ferie, contagiati, e Usca nella precarieta'. In queste condizioni il governo si permette di parlare di medicina territoriale? Parla di palle che raccontano da anni. A Roma c'e' clima di palude burocratica trasversale, non si parla mai fino in fondo, non si dicono mai le cose con chiarezza. Tutti si devono parare. Tranne chi come me fa scelte che ha la forza di fare".