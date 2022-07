Covid: De Luca, positivi reali Campania il doppio dei dichiarati

"Quando arriviamo ad avere 10/15 volte piu' positivi rispetto allo scorso anno, e' evidente che i problemi cominciano a diventare seri. Quindi bisogna essere responsabili e indossare la mascherina anche all'aperto, perche' nessuno e' in grado di sapere se ci sono positivi in circolazione". A dirlo e' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del suo libro al teatro dell'Universita' di Salerno. "Valutiamo - ribadisce - che i positivi reali siano almeno il doppio di quelli che registriamo. Questo e' un altro elemento per cui ho insistito nelle ultime settimane nell'uso della mascherina. E' l'unico strumento che abbiamo di protezione, un po' di fastidio, mi rendo conto che siamo in estate, pero' questo 'rompete le righe' non va bene perche' rischiamo di avere problemi seri. Nessuna drammatizzazione, pero' i numeri sono quelli che sono".