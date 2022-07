Eav, Nappi (Lega): terza linea per Scafati cancellata in pochi giorni, ormai non c’è limite al peggio

“Non c’è limite al peggio per Eav, che di punto in bianco cancella un’altra linea della Circum, non a torto ‘eletta’ da Legambiente la peggiore tratta ferroviaria d’Italia. La governance tira in ballo il Covid e l’esigua disponibilità di personale a bordo, ma la criticità sta pure nelle drammatiche condizioni delle infrastrutture, e nella mancanza di capistazione che garantiscano la circolazione in sicurezza. Per di più si cancella una linea che tocca la stazione di Scafati, ad alta densità di viaggiatori. La misura è più che colma, è arrivato il momento per chi ha ridotto il servizio dei trasporti regionali a livelli da terzo mondo, di riconoscere le proprie responsabilità, chiedere scusa e andare a casa. Avranno la decenza di farlo?”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale.