La Campania fa registrare, nella settimana 6-12 luglio, un aumento dei nuovi casi (18,8%) rispetto alla settimana precedente e una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3.273). I dati emergono dal report settimanale della Fondazione Gimbe che analizza l'andamento dell'epidemia. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (18%) e in terapia intensiva (5,1%) occupati da pazienti Covid-19.