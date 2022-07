Covid: in Campania in calo tasso posivita' e ricoveri

Calano i dati su tasso positivita' e ricoveri in Campania. A fronte di 27.747 test effettuati sono 5.539 i positivi del giorno, per un totale del 19,96 rispetto al precedente 20,01. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, passando da 30 a 28, e quelli nei reparti ordinari, da 659 a 644. Sette le nuove vittime.