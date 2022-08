Covid: Campania; contagio sale al 18% ma con meno test effettuati

Sono 972 i positivi del giorno al Covid in Campania su un totale di 5347 test effettuati. Numeri che fanno segnare un indice di contagio pari al 18,18%, in rialzo di un paio di punti rispetto al dato di ieri che si fermava al 16,07%, ma calcolato su un numero di test effettuati nel giorno festivo significativamente inferiore alla media giornaliera. Si registra un decesso risalente ai giorni scorsi ma registrato solo ieri. Salgono di due unita' i posti letto di terapia intensiva occupati: oggi sono 22 a fronte dei 20 di ieri, mentre sono in calo i posti di degenza occupati che oggi ammontano a 421 (con un -19 rispetto al dato di ieri).